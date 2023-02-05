Haberler Fransa Ligue 1 Auxerre - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre sahasında Reims ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 10:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2023 Pazar 11:00
Auxerre - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Auxerre - Reims maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Reims karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AUXERRE - REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Auxerre - Reims maçı 5 Şubat Pazar günü saat 17.00'de beIN Connect'te canlı yayınlanacak.

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AUXERRE - REIMS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Auxerre

Radu; Zedadka, Jeanvier, S Toure, Mensah; M'Changama, B Toure, Sakhi; Dembele, Niang, Perrin

Reims

Diouf; Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet; Munetsi, Matusiwa, Doumbia; Ito, Balogun, Flips

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