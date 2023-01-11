Troyes Marsilya: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Marsilya, Troyes ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Marsilya kritik deplasmandan 2-0'lık skorla 3 puanı aldı.
Marsilya adına ilk gol 10. dakikada Mbemba'nın ayağından geldi.
Ardından 46. dakikada A Milli Takım'ın yıldız ismi Cengiz Ünder'in asistinde Veretout topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.
Bu sonuçla beraber Marsilya ligde 39 puanla 3. sırada yer aldı.
Ev sahibi Troyes ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor.
Marsilya haftaya Lorient ile deplasmanda karşılaşacak.
Troyes ise Lille deplasmanına çıkacak.