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Troyes Marsilya: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Marsilya, Troyes deplasmanına konuk oldu. Marsilya sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılırken milli futbolcumuz Cengiz Ünder mücadelede asist yapma başarısı gösterdi. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2023 Perşembe 00:59
Troyes Marsilya: 0-2 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 18. haftasında Marsilya, Troyes ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Marsilya kritik deplasmandan 2-0'lık skorla 3 puanı aldı.

Marsilya adına ilk gol 10. dakikada Mbemba'nın ayağından geldi.

Ardından 46. dakikada A Milli Takım'ın yıldız ismi Cengiz Ünder'in asistinde Veretout topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi.

Bu sonuçla beraber Marsilya ligde 39 puanla 3. sırada yer aldı.

Ev sahibi Troyes ise 18 puanla 13. sırada bulunuyor.

Marsilya haftaya Lorient ile deplasmanda karşılaşacak.

Troyes ise Lille deplasmanına çıkacak.

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