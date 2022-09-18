Haberler Fransa Ligue 1 Reims 0-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Monaco seriye bağladı!

Reims 0-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Monaco seriye bağladı!

Fransa Ligue 1'in 8. hafta karşılaşmasında Reims ile Monaco kozlarını paylaştı. Mücadeleyi konuk takım 3-0 kazandı ve üst üste 3. kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 16:49 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 16:49
Reims 0-3 Monaco (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Monaco seriye bağladı!

Fransa Ligue 1'in 8. haftasında Oscar Garcia'nın ekibi Reims ile Philippe Clement'in yönetimindeki Monaco karşı karşıya geldi.

II. Auguste-Delaune Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco 3-0 kazanırken goller; 47. dakikada Aleksandr Golovin, 87. dakikada Takumi Minamino ve 90. dakikada Wissam Ben Yedder'den geldi. Ev sahibi Reims'de Bradley Locko 22. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Bu sonuçla beraber Monaco puanını 14'e yükseltirken, Reims 6 puanda kaldı. Ligdeki üst üste 3. galibiyetini alan Monaco, ligin bir sonraki haftasında Nantes'ı konuk ederken, Reims deplasmanda Troyes ile karşılaşacak.

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