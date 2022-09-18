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Monza 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Monza Juve'yi devirdi ve ilk galibiyetini aldı!

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Monza sahasında Juventus'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve ilk galibiyetini aldı. Konuk takım ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 18:21 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 18:23
Monza 1-0 Juventus (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Monza Juve'yi devirdi ve ilk galibiyetini aldı!

İtalya Serie A'nın 7. hafta karşılaşmasında Monza ile Juventus kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Christian Gytkjaer kaydetti. Ayrıca konuk takımda 40. dakikada Angel Di Maria direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Monza ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. İlk kez mağlup olan Juventus ise 10 puanda kaldı.

Ligin 8. haftasında Juventus, Bologna'yı konuk edecek. Monza ise deplasmanda Sampdoria'yı ağırlayacak.

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