Haberler Fransa Ligue 1 Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:00 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 12:00
Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille - Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Toulouse maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

LILLE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille

Chevalier; Diakite, Fonte, Ribeiro, Ismaily; Andre, Zedadka; Ounas, Gomes, Bamba; David

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Spierings, van Den; Aboukhlal, Chaibi, Diarra; Dallinga

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