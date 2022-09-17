Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Lille - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Lille - Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Lille - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LILLE - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lille - Toulouse maçı 17 Eylül Cumartesi günü saat 22:00'de beIN Sports 1 MAX ve beIN Sports Connect'te canlı yayınlanacak.

LILLE - TOULOUSE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Lille

Chevalier; Diakite, Fonte, Ribeiro, Ismaily; Andre, Zedadka; Ounas, Gomes, Bamba; David

Toulouse

Dupe; Desler, Rouault, Nicolaisen, Sylla; Spierings, van Den; Aboukhlal, Chaibi, Diarra; Dallinga