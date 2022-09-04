Ajaccio - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1

Ajaccio - Lorient maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor. Ajaccio ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Ajaccio - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AJACCIO - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ajaccio - Lorient maçı 4 Eylül Pazar günü saat 16.00'da beIN SPORTS Connect'te canlı yayınlanacak.

AJACCIO - LORIENT MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ajaccio

Leroy; Alphonse, Gonzalez, Vidal, Youssouf; Bayala, Marchetti, Laci, Spadanuna; Touzghar, Botue

Lorient

Mvogo; Kalulu, Talbi, Laporte, Le Goff; Le Bris, Abergel, Le Fee; Diarra, Moffi, Ouattara