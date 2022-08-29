Fransa'ya Mostafa Mohamed damgası! Hocasından övgü dolu sözler

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Nantes'ın 1-0 mağlup kapattığı ilk devrenin ardından oyuna girdi ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ardından Mohamed'e övgüler yağdıran Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, "Forvetlerimiz uzun zamandır gol atamıyordu. Toulouse maçında hem Mostafa Mohamed'in hem de Evann Guessand'ın gol atması hem takıma hem de oyunculara özgüven getirecektir." dedi.

Mostafa Mohamed'in performansın ayrıca parantez açan Kombouare, "Mostafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek." ifadelerini kullandı.