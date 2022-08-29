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Fransa'ya Mostafa Mohamed damgası! Hocasından övgü dolu sözler

Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, kalitesini göstermeye başladı. Nantes'ın Toulouse'u 3-1 mağlup ettiği mücadelede oyuna sonradan dahil olarak 1 gol ve 1 asist yapan Mısırlı futbolcu, galibiyette önemli rol oynadı. Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare maçın ardından yaptığı açıklamada, Mostafa Mohamed'in performansına ayrı bir parantez açtı. İşte o sözler...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 18:28
Fransa'ya Mostafa Mohamed damgası! Hocasından övgü dolu sözler

Galatasaray'dan Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, Nantes'ın 1-0 mağlup kapattığı ilk devrenin ardından oyuna girdi ve 1 gol, 1 asistlik performansıyla 3-1'lik galibiyette önemli rol oynadı.

Maçın ardından Mohamed'e övgüler yağdıran Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare, "Forvetlerimiz uzun zamandır gol atamıyordu. Toulouse maçında hem Mostafa Mohamed'in hem de Evann Guessand'ın gol atması hem takıma hem de oyunculara özgüven getirecektir." dedi.

Mostafa Mohamed'in performansın ayrıca parantez açan Kombouare, "Mostafa saha içinde bize çok fazla çözüm sunuyor ve çok hırslı bir oyuncu. Kale önünde çok yetenekli bir golcü ve çok iyi kafa vuruşları yapabiliyor. Ona daha fazla orta açmamız gerek." ifadelerini kullandı.

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