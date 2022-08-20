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Monaco 1-4 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında Monaco sahasında Lens'e 4-1 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı ve haftayı puansız kapattı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2022 Cumartesi 23:31
Monaco 1-4 Lens (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ligue 1'in 3. haftasında Monaco ile Lens kozlarını paylaştı.

Konuk takım, rakibini 7. dakikada Lois Openda, 38. dakikada Deiver Machado, 55. dakikada Seko Fofana (p) ve 78. dakikada Wesley Said'in attığı gollerle 4-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi ekibin tek golü ise 41. dakikada Benoit Badiashile'den geldi.

Öte yandan Monaco'da Vanderson mücadelenin 72. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Lens sbu sonuçla puanını 7'ye yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini alan Monaco ise 4 puanda kaldı.

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