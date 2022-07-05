PSG'nin yeni hocası resmen Christopher Galtier oldu! Mbappe sözleri...

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, Christopher Galtier'i takımın başına getirdi.

PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzanın ardından basın mensuplarına konuşan Galtier, "Ben en büyük kupayı kazanmak, en iyi oyunculara hocalık yapmak istiyorum. Bunun için Paris'ten daha iyi bir yer yok." dedi.

"MBAPPE'NİN NELER İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Öte yandan Fransız teknik adam, Mbappe'ya dair, "Mbappe'nin takımdan neler istediğini, beklediğini biliyorum. O isteklerin yerine nasıl geleceğini de biliyorum. Mbappe, PSG'nin futbolcusudur ve burada bireysel yeteneklerin, kollektif amaca hizmet etmesini sağlayacağım." ifadelerinde bulundu.