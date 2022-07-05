Haberler Fransa Ligue 1 PSG'nin yeni hocası resmen Christopher Galtier oldu! Mbappe sözleri...

PSG'nin yeni hocası resmen Christopher Galtier oldu! Mbappe sözleri...

Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint Germain (PSG), yeni teknik direktörünü açıkladı. Fransız devi, Christopher Galtier ile sözleşme imzaladığını duyurdu. İşte Christopher Galtier'in ilk sözleri...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 15:36
PSG'nin yeni hocası resmen Christopher Galtier oldu! Mbappe sözleri...

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, Christopher Galtier'i takımın başına getirdi.

PSG'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İmzanın ardından basın mensuplarına konuşan Galtier, "Ben en büyük kupayı kazanmak, en iyi oyunculara hocalık yapmak istiyorum. Bunun için Paris'ten daha iyi bir yer yok." dedi.

"MBAPPE'NİN NELER İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
Öte yandan Fransız teknik adam, Mbappe'ya dair, "Mbappe'nin takımdan neler istediğini, beklediğini biliyorum. O isteklerin yerine nasıl geleceğini de biliyorum. Mbappe, PSG'nin futbolcusudur ve burada bireysel yeteneklerin, kollektif amaca hizmet etmesini sağlayacağım." ifadelerinde bulundu.

DİĞER
Yılın aşk bombası patladı! Oyuncu Esra Bilgiç fenomen isimle birlikte...
Akkuyu NGS'de bir adım daha tamam! 80 bin ton ağırlığında
G.Saray bombaları patlatıyor! İmzalar peş peşe gelecek
Beşiktaş'ın transferinde flaş gelişme! Karar...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Karagümrük'ten transfer! 3 yıllık...
PSG'de Pochettino dönemi bitti
KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUA | Kurban kesilirken hangi dualar okunur, kurban duasının anlamı nedir? - 2022 KURBAN BAYRAMI
KURBAN ETİ KESİLDİKTEN KAÇ SAAT SONRA YENİR, NASIL DİNLENDİRİLİR?
ARİFE GÜNÜ VE KURBAN BAYRAMI'NDA OKUNACAK DUALAR
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karagümrük'ten transfer! 3 yıllık... Karagümrük'ten transfer! 3 yıllık... 15:41
PSG'nin yeni hocası belli oldu! Mbappe... PSG'nin yeni hocası belli oldu! Mbappe... 15:36
G.Saray'da yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu! G.Saray'da yılın sporcusu Kerem Aktürkoğlu! 14:43
PSG'de Pochettino dönemi bitti PSG'de Pochettino dönemi bitti 14:39
Fenerbahçe Rennes ile anlaşmaya vardı! Dev bonservis... Fenerbahçe Rennes ile anlaşmaya vardı! Dev bonservis... 14:27
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı saat kaçta? 14:06
Daha Eski
G.Saray'dan flaş paylaşım! Marcao... G.Saray'dan flaş paylaşım! Marcao... 13:46
TRABZONSPOR FİKSTÜR 2022 📌 TRABZONSPOR FİKSTÜR 2022 📌 13:25
UEFA'dan dev gelir! F.Bahçe ve Trabzonspor... UEFA'dan dev gelir! F.Bahçe ve Trabzonspor... 13:15
Halil Akbunar yeni takımına imzayı atıyor! Halil Akbunar yeni takımına imzayı atıyor! 13:02
BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 BEŞİKTAŞ FİKSTÜR 2022 📌 12:53
Riera'ya yeni takımında büyük şok! Basın toplantısını bastılar Riera'ya yeni takımında büyük şok! Basın toplantısını bastılar 12:44