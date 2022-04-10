Haberler Fransa Ligue 1 Angers Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Angers Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Fransa Ligue 1'de Angers sahasında milli futbolcular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın formasını giydiği Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 32 puanla 14. sırada yer alırken konuk ekip ise 47 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Angers-Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası haberimizde...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00 Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2022 Pazar 14:00
Angers Lille maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

CANLI SKOR - Angers-Lille maçını takip etmek için tıklayın!

Fransa Ligue 1'de 31. hafta müsabakaları oynanıyor. Angers sahasında Lille'i konuk edecek. Konuk takımda Timothy Weah cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Futbolseverler, karşılaşmanın yayın bilgilerini aratıyor. İşte maçla ilgili merak edilenler...

ANGERS-LILLE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers'in sahasında Lille'i ağırlayacağı maç bugün TSİ 16.00'da başlayacak ve beIN Sports 4 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ANGERS-LILLE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Angers: Anthony Mandrea; Enzo Ebosse, Ismael Traore, Batista Mendy; Mathias Pereira Lage, Pierrick Capelle, Angelo Fulgini, Thomas Mangani, Souleyman Doumbia; Sofiane Boufal, Stephane Bahoken.

Lille: Leo Jardim, Zeki Çelik, Tiago Djalo, Jose Fonte, Gabriel Gudmundsson; Xeka, Amadou Onana; Angel Gomes, Renato Sanches, Jonathan Bamba; Jonathan David.

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