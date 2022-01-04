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PSG kalecisi Donnarumma corona virüsüne yakalandı

Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip corona virüsü test sonucu pozitif çıktı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2022 Salı 21:11
PSG kalecisi Donnarumma corona virüsüne yakalandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in (PSG) İtalyan kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İtalya Milli Takımı'nın kalesini de koruyan 22 yaşındaki futbolcunun izolasyon süreci başladı.

İtalya formasıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan ve turnuvanın en iyi oyuncusu seçilen Donnarumma, France Football dergisi tarafından verilen 2020-21 sezonunun en iyi kalecisi ödülüne de layık görülmüştü.


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