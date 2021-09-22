Lille-Reims maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille ile Reims karşı karşıya gelecek. Ligde 5 puanla 15. sırada yer alan Burak Yılmaz'lı, Yusuf Yazıcı'lı, Zeki Çelik'li Lille, evinde Reims'i, yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Futbolseverler, 'Lille-Reims maçı hangi kanalda yayınlanacak? Lille-Reims maçı muhtemel 11'ler neler?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Lille-Reims maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LILLE-REIMS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille-Reims maçı 22 Eylül Çarşamba akşamı Stade Pierre-Mauroy'da oynanacak. Karşılaşma 20:00'de başlayacak ve beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.