Haberler Fransa Ligue 1 Reims Paris Saint Germain: 0-2 | Messi ilk maçına çıktı PSG 3 puanı kaptı

Reims Paris Saint Germain: 0-2 | Messi ilk maçına çıktı PSG 3 puanı kaptı

Fransa Lig 1 devi Paris Saint Germain, ligin 4. haftasında Reims'e konuk oldu. Mücadele PSG'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan Paris Saint Germain'in flaş transferi Lionel Messi, ilk kez sahne aldı. İşte detaylar...

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2021 Pazartesi 00:35
Reims Paris Saint Germain: 0-2 | Messi ilk maçına çıktı PSG 3 puanı kaptı

Ligde dördüncü haftanın son karşılaşmasında PSG, Reims'e konuk oldu.

Başkent ekibinin gollerini 15. ve 63. dakikalarda Kylian Mbappe attı.

Geçen hafta kadroya dahil edilmeyen Brezilyalı yıldız futbolcu Neymar, bu maça ilk 11'de başlarken, başkent ekibinin yeni transferi Lionel Messi Reims karşısında PSG formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Messi'nin 66. dakikada oyuna girmesiyle PSG'li taraftarlar coşkulu şekilde tezahüratlarda bulundu.

Son günlerde Real Madrid'e transfer iddialarıyla gündeme gelen Kylian Mbappe, 90 dakika sahada kaldı.

Mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılan PSG, puanını 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü. Reims ise 3 puanla 15. sıraya geriledi.

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