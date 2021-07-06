Son dakika transfer haberi: Lyon Cenk Özkacar'ı OH Leuven'e kiraladığını resmen açıkladı

O dönem TFF 1. Lig'de mücadele eden Altay'dan 2020/2021 sezonu yaz transfer döneminde 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle Olympique Lyon'a transfer olan Cenk Özkacar'ın yeni takımı belli oldu.

Lyon, 20 yaşındaki stoperi Belçika temsilcisi OH Leuven'e 1 yıllığına kiraladığını resmen açıkladı.

Cenk Özkaçar'ın birçok oyuncunun gelişiminde önemli bir durak olan Belçika'dan tecrübe kazanıp Lyon'a hazır bir şekilde dönmesi bekleniyor. Lyon ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk, Fransız ekibinde 1 maçta görev aldı.

L'Olympique Lyonnais informe du prêt, sans option d'achat, de son défenseur international U21 turc Cenk Özkaçar au club belge de Louvain jusqu'au 30 juin 2022. https://t.co/ij74Tovi7C — Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2021

LYON'DA OYNAYAN İLK TÜRK

Lyon'un Nisan 2021'de Fransa Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında karşılaştığı Monaco mücadelesine yedek başlayan 20 yaşındaki futbolcu, 80. dakikada Leo Dubois'in yerine oyuna dahil olmuş ve Lyon'da forma giyen ilk Türk futbolcu olmuştu.

'TEK HEDEFİM GELİŞİMİME DEVAM ETMEK'

Maçın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaşan Cenk Özkacar, "Takımım adına ilk defa forma giyerek Lyon'da oynayan ilk Türk oyuncu olmanın ve ülkemi temsil edebilmenin gururunu yaşadım. Önümüzdeki süreçte tek hedefim gelişimime devam ederek takımıma katkı sağlayıp ülkemi Avrupa'da başarılı şekilde temsil etmek. Tüm herkese bana verdiği destekler için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.