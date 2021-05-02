Haberler Fransa Ligue 1 Son dakika spor haberi: Fransız basınında gündem Burak Yılmaz ve Zeki Çelik!

Son dakika spor haberi: Fransız basınında gündem ve !

Son dakika spor haberleri... 'de , 'i ve 'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Fransız basını, milli futbolcuların performansını manşetlere taşıdı.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2021 Pazar 14:10
Son dakika spor haberi: Fransız basınında gündem Burak Yılmaz ve Zeki Çelik!

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından 'de forma giyen milli futbolcular ve 'in maçında attığı goller, Fransız basınında geniş yer buldu.

Spor gazetesi L'Equipe'in "Lille: Yılmaz ve Çelik, Nice'e karşı yine 2 kararlı Türk" başlıklı haberinde, Lille'in 3 hafta önce karşılaşmasında olduğu gibi Nice'i Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleriyle yendiği belirtildi. Haberde, 2 oyuncunun dünkü maçta etkili performans sergiledikleri vurgulandı. Burak'ın rakiplerine karşı "zehir" gibi olduğunun ifade edildiği haberde, Zeki Çelik'in de sağ bekte "hiperaktif" ve etkili olduğu kaydedildi.

Kamu yayıncısı haberinde, "Lille, Türkler Yılmaz ve Çelik'in harika golleriyle fark oluşturdu" ifadesini kullandı.

dergisinin haberinde Burak Yılmaz'a ilişkin, "Bu zafer, acımasız Lille'in imparatorluk lideri olan Türk forvetinin mührünü bir kez daha taşıyor" yorumu yapıldı.

Foot Mercato internet sitesinin haberinde, "Maçın adamı Burak Yılmaz. Bu Türk, Lille'in sezon sonunun her şeyini değiştiriyor. Burak Yılmaz, dikkatiyle durumu değiştirebiliyor" ifadeleri kullanıldı. Haberde, Burak Yılmaz'ın 13. dakikada attığı golle Lille'in galibiyetini kolaylaştırdığı belirtildi.

kanalının haberinde, Lille'i galibiyete ulaştırmak için Burak Yılmaz'a 15 dakikanın yeterli geldiği kaydedildi.

Ligue 1'in 35. haftasında dün Lille'in evinde Nice'i 2-0 yendiği maçta golleri milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik atmıştı.


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