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Son dakika spor haberleri: 'dan iki kulübüne transfer yasağı

'nın ve kulüpleri, transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası aldı. cezaya gerekçe olarak, Temmuz 'de iki kulüp arasında yaşanan transferin 'köprü transfer' olarak değerlendirildiğini duyurdu.

Fransa Ligue 1 Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 17:04
Son dakika spor haberleri: FIFA'dan iki Fransız kulübüne transfer yasağı

Disiplin Komitesi, kulüpleri ve SCO'ya transfer yönetmeliklerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bir transfer döneminde transfer yasağının yanı sıra 30'ar bin İsviçre Frangı (272 bin Lira) para cezası verdi.

FIFA resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, yılında yürürlüğe giren transfer hükümleriyle ilgili ilk kez böyle bir yaptırım uygulandığı duyuruldu.

FIFA cezaya gerekçe olarak, Temmuz 2020'de Paris FC ile amatör sözleşme imzalayan bir oyuncunun, 6 hafta sonra 'ya transfer olmasını "köprü transfer" olarak değerlendirdiğini açıkladı.

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