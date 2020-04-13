Mbappe’ye salgın engeli - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
13 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Mbappe’ye salgın engeli

Mbappe’ye salgın engeli

Mbappe’ye salgın engeli

Eski 'li Rothen: R. Madrid'e gidecekti, virüs nedeniyle ertelendi.

'nin eski futbolcusu Jerome Rothen, Kylian Mbappe'nin 'e transferinin koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Bir dönem Ankaragücü'nde de top koşturan Rothen, Radio Montecarlo'ya konuşurken, "Kulüpteki kaynaklardan öğrendiklerime göre Mbappe'nin Madrid'e transferi tamamlanmak üzereydi. Fakat salgın nedeniyle ertelendi. Ancak şundan eminim ki Mbappe 'te kalmayacak. Eninde sonunda Real Madrid'e gidecek" şeklinde konuştu. PSG formasıyla üçüncü yılını geçiren 21 yaşındaki yıldız, bu sezon çıktığı 33 müsabakada 30 kez fileleri sarsıp 10 asist yapmayı başardı.
  1. 13.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mbappe’ye salgın engeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA