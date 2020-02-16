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16 Şubat 2020, Pazar
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1-2 | MAÇ SONUCU

Lille 1-2 Marsilya | MAÇ SONUCU

1'in 25. haftasında  , konuk olduğu 'i mağlup etti. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Marsilya puanını 52'ye çıkarırken, 3 hafta sonra kaybeden Lille 40 puanla 4'üncü sırada kaldı. Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı.

1'de Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadelede ile karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Marsilya geriye düştüğü maçtan 'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Lille 51. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti: 1-0.

60'ta Marsilya'lı Valentin Rongier penaltı vuruşundan yararlanamazken, 67'de Valere Germain skora dengeyi getirdi: 1-1.

Bu golden 2 dakika sonra Reinildo Mandava kendi kalesini vururken, Marsilya bu golle mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.

Üst üste 3. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 14 haftaya çıkaran Marsilya puanını 52 yapıp lider ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.

3 hafta sonra kaybeden Lille ise 40 puanla haftayı 4. sırada kapattı.

  1. 17.02.2020
  2. Güncelleme: 17.02.2020 01:04
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