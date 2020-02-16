Fransa Ligue 1'in 25. haftasında Marsilya, konuk olduğu Lille'i 2-1 mağlup etti. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Marsilya puanını 52'ye çıkarırken, 3 hafta sonra kaybeden Lille 40 puanla 4'üncü sırada kaldı. Lille'de milli futbolcu Zeki Çelik 90 dakika görev yaptı.
Fransa Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi.
Konuk ekip Marsilya 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Ev sahibi Lille 51. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti: 1-0.
60'ta Marsilya'lı Valentin Rongier penaltı vuruşundan yararlanamazken, 67'de Valere Germain skora dengeyi getirdi: 1-1.
Bu golden 2 dakika sonra Reinildo Mandava kendi kalesini vururken, Marsilya bu golle mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.
Üst üste 3. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 14 haftaya çıkaran Marsilya puanını 52 yapıp lider PSG ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.
3 hafta sonra kaybeden Lille ise 40 puanla haftayı 4. sırada kapattı.
- 17.02.2020
- Güncelleme: 17.02.2020 01:04
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Lille 1-2 Marsilya | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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