Lille 1-2 Marsilya | MAÇ SONUCU

Fransa Ligue 1'de Şampiyonlar Ligi yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Lille ile Marsilya karşı karşıya geldi.

Konuk ekip Marsilya 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Pozisyon açısından kısır geçen ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Lille 51. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti: 1-0.

60'ta Marsilya'lı Valentin Rongier penaltı vuruşundan yararlanamazken, 67'de Valere Germain skora dengeyi getirdi: 1-1.

Bu golden 2 dakika sonra Reinildo Mandava kendi kalesini vururken, Marsilya bu golle mücadeleyi 2-1 galip tamamladı.

Üst üste 3. kez kazanan ve yenilmezlik serisini de 14 haftaya çıkaran Marsilya puanını 52 yapıp lider PSG ile arasındaki farkı 10 puana düşürdü.

3 hafta sonra kaybeden Lille ise 40 puanla haftayı 4. sırada kapattı.