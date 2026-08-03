Fenerbahçe'de santrfor haftası... Başkan Aziz Yıldırım, cumartesi günü gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda taraftarlara ve camiaya "Bir santrfor alacağız. Bu hafta içerisinde bitiririz" diyerek müjdeyi verdi.... Aziz Başkan'ın bu sözlerinin ardından tüm gözler sarı- lacivertlilerin yeni golcüsüne çevrildi. Listenin ilk iki sırasında ise Yıldırım'ın ilk göz ağrısı Alexander Sörloth ile Serhou Guirassy var. İki süper yıldızla da görüşmeler devam ediyor.

EŞ ZAMANLI GÖRÜŞME SÜRÜYOR

Bu hafta sonuna kadar Sörloth ve Guirassy'den biri İstanbul'a gelerek, sarı-lacivertli formayı giyecek. Fenerbahçe transfer komitesi, oyuncuların kulüpleri; Atletico Madrid'le ve Borussia Dortmund'la eş zamanlı olarak görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli taraftar grupları da yeni golcüyü karşılamak için hummalı bir çalışma içine girdi. Sabiha Gökçen Havaalanı'nda binlerce sarı-lacivertli taraftar yeni golcüsünü karşılayacak. Havaalanı bayram yerine dönecek.

SÜPER LİG'DE KRALLIK YAŞADI

Alexander Sörloth, Trabzonspor forması giydiği 2019-2020 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu. Norveçli oyuncu, 24 kez ağları havalandırmayı başarmıştı. Sörloth, Fırtına'yla bir de Türkiye Kupası kazandı.

ATLETİCO 30 MİLYON İSTİYOR

İspanyol medyası, Alexander Sörloth için Atletico Madrid'in 30 milyon euro bonservis bedeli istediğini ve 30 yaşındaki golcüyü bu miktarın altına bırakmayacağını yazdı.

GEÇEN SEZON 22 GOL ATTI

Geride kalan sezonda Borussia Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıkan Serhou Guirassy, 22 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Gineli golcü, toplamda ise Dortmund'da 60 kez ağları sarstı.

2024'TE GELMEDİ

Fenerbahçe, 2024-25 sezonunun yaz transfer döneminde de Serhou Guirassy'yi istedi. Ancak, Gineli golcü, o dönem Stuttgart'tan Borussia Dortmund'a gitti. F.Bahçe de Youssef En- Nesyri'yi aldı.