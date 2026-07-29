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Haberler Fenerbahçe Garcia radarda

Garcia radarda

Forvete takviye planlayan Fenerbahçe, Real Madrid’den 22 yaşındaki Gonzalo Garcia’yı takip ediyor. Marca’da yer alan haberde; İspanyol yıldız için sarı-lacivertlilerin iddialı olduğu vurgulanıyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Garcia radarda

Forvet transferi planlayan Fenerbahçe, Real Madrid'in 22 yaşındaki futbolcusu Gonzalo Garcia'yı istiyor. Marca'da çıkan haberde; İspanyol golcü konusunda sarı-lacivertlilerin ciddi olduğu belirtildi. Garcia'nın Real Madrid'de kadroda düşünülmediği ve kiralık olarak başka bir takıma gitmesine sıcak bakıldığı ifade edildi. Real Madrid altyapısından yetişen 2004 doğumlu futbolcu da gelen teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Garcia, daha fazla forma şansı bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Eflatun-beyazlılarla 2030'a kadar kontratı olan Garcia'nın piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

ADA'DAN FULHAM DA ÇOK İSTİYOR

Transferde Fenerbahçe'nin önemli hedeflerinden olan 22 yaşındaki forvet Gonzalo Garcia'yı İngiltere'den Fulham kulübü de istiyor. İngiliz ekibinin, Real Madrid'le temaslara geçtiği ve görüşmelere başladığı ifade edildi.

YAŞI YENİ YABANCI KURALINA UYGUN

22 yaşındaki Gonzalo Garcia, yeni sezonda Süper Lig'de uygulanacak 10+4'lük yabancı kuralına da uyuyor. 23 yaş altı 4 futbolcuyu kadrosunda bulundurmak zorunda olan sarı-lacivertliler, bu doğrultuda elini güçlendirmek için İspanyol futbolcunun transferine önem veriyor.

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