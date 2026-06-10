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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 12:50
Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de merakla beklenen ve Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin aday olduğu olağanüstü seçimli genel kurul, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Genel kurulda kullanılan 27 bin 387 oyun 27 bin 172'si geçerli sayıldı. Genel kurulda 135 oy geçersiz sayılırken, kullanılan oyların 80'i de boş oy olarak kabul edildi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Seçimde Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alırken Hakan Safi 9 bin 927 oyda kaldı.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Sarı-lacivertlilerin ilk olarak Vedat Muriqi'yi açıklaması beklenirken, Serhou Guirassy için de girişimler devam ediyor.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Geçtiğimiz sezon başında Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha oyuncusu, kiralık sözleşmesinin ardından sarı-lacivertlilerle döndü.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Amrabat'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

REAL BETIS YENİDEN DEVREDE

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Real Betis, Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin gerçekleşmesinin ardından Sofyan Amrabat transferi için yeniden devreye girdi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Haberde İspanyol ekibinin, Faslı futbolcu için zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama ve maaşının daha büyük bir kısmını ödeyeceği bir teklif yapabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo'nun bu formülün yanı sıra Amrabat'ın bonservisinin bir yüzdesini satın almak ya da bonuslar teklif etmek gibi ara çözümler sunmayı düşündüğü de kaydedildi.

Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...

29 yaşındaki futbolcunun da kariyerini Real Betis'te sürdürmek istediği aktarıldı.

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