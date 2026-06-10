Fenerbahçe'de flaş Amrabat gelişmesi! Transfer...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de geride bıraktığımız sezon başında Real Betis'e kiralanan Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 12:50
Açıklamada bu sonuçla Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü başkanlığına seçildiği belirtilirken herhangi bir itiraz olmadığı için seçim sonuçlarının kesinleştiği bildirildi.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Sarı-lacivertlilerin ilk olarak Vedat Muriqi'yi açıklaması beklenirken, Serhou Guirassy için de girişimler devam ediyor.
Hareketli bir yaz transfer dönemi geçirmesi beklenen sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyor.
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden biri de Sofyan Amrabat oldu.
Geçtiğimiz sezon başında Real Betis'e kiralanan Faslı orta saha oyuncusu, kiralık sözleşmesinin ardından sarı-lacivertlilerle döndü.
Amrabat'ın yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilirken, İspanyol basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
REAL BETIS YENİDEN DEVREDE
Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Real Betis, Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin gerçekleşmesinin ardından Sofyan Amrabat transferi için yeniden devreye girdi.
Haberde İspanyol ekibinin, Faslı futbolcu için zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu kiralama ve maaşının daha büyük bir kısmını ödeyeceği bir teklif yapabileceği belirtildi.
Real Betis Sportif Direktörü Manu Fajardo'nun bu formülün yanı sıra Amrabat'ın bonservisinin bir yüzdesini satın almak ya da bonuslar teklif etmek gibi ara çözümler sunmayı düşündüğü de kaydedildi.
29 yaşındaki futbolcunun da kariyerini Real Betis'te sürdürmek istediği aktarıldı.
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