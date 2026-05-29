Kim Min-jae Fenerbahçe'ye pahalıya patlayabilir! Bayern Münih ve Güney Koreli oyuncunun talepleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin Kim Min-jae'nin transferi için hem oyuncunun menajeri hem de Alman ekibiyle görüştüğü öğrenildi. Hem Min-jae'nin hem de Bayern Münih'in talebi ise ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Bayern Münih'in ise 29 yaşındaki savunma oyuncusu için 25 milyon euro istediği öğrenildi.
Bu sezon 37 maçta forma giyen Kim Min-Jae'nin sözleşmesi 2028 'de bitecek.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.