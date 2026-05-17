Şampiyonluk için geliyorum

Fenerbahçe'de başkan adaylarından Aziz Yıldırım, Fenerbahçeli Boksörler ailesinin organizasyonunda açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım şunları söyledi: "Yine bir seçim öncesinde bir araya geldik ama bu sefer çok değişik bir seçim öncesi diyelim. 12 yıldır, bizim de suçumuz olmuş bir dönem olmuştur, tek hedef başarılı olmak ve şampiyon olmaktır. Çok açık söylüyorum, başkan olmak için gelmiyorum, Fenerbahçe'yi bu sene başarılı kılıp, önünü açmak için geliyoruz. Yoksa bizler gelip de burada başkan, yöneticilik yapma zamanını geçirdik. Belki Barış Bey genç, önünde zaman var ama bizler öyle değiliz.

İHTİYACI BİLİYORUZ

Baskılar var ama hiçbirini dinlemeden aday oldum. Gelin hep birlikte oylarınızı kullanın. Karşı tarafı suçlamak veya başka bir şey söylemek istemiyorum.

Doğru olan bizlerin tecrübesi, bizlerin yaratacağı imkanlarla biz Fenerbahçe'mizi bu sezon şampiyon yapacağız. Ondan sonra da inşallah gençlerin önü açılmış olur ve bizden sonra onlar alırlar bu bayrağı ve devam ettirirler. Futbol takımının neye ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. İnşallah şampiyonluktan sonra hep birlikte oynayacağız ve eğleneceğiz."