Teklifler yeni yönetime

Fenerbahçe'de satılacak oyuncular arasında yer alan Jayden Oosterwolde için kulübe iki resmi teklif ulaştı. Ancak Sadettin Saran ve yönetimi, Hollandalı oyuncu için gelen teklif sonrasında, “Biz görevi bırakıyoruz. Transfer için karar vermemiz doğru olmaz. Yeni gelecek olan yönetime tekliflerinizi iletin” mesajını yolladı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
