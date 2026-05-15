Maldini ile görüştü

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İtalyan devi Milan'da 2018-2023 yılları arasında gelişim direktörlüğü ve teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini'yle görüştü. Hakan Safi'nin Maldini ile, 'Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapabiliriz' üzerine görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, İtalyan devi Milan'da 2018-2023 yılları arasında gelişim direktörlüğü ve teknik heyet sorumlusu olarak görev yapan Paolo Maldini'yle görüştü. Hakan Safi'nin Maldini ile, 'Fenerbahçe'yi nasıl şampiyon yapabiliriz' üzerine görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.