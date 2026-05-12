Filipe Luis ya da Xabi Alonso

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayları diğer yandan da teknik direktörlerini belirlemeye çalışıyor. Seçildiği anda Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirmek isteyen Aziz Yıldırım, gelen tepkiler sonrasında bu kararından vazgeçti ve yabancı teknik adama yöneldi. Yıldırım, kurmaylarıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Filipe Luís isminde karar kıldı. Brezilyalı teknik adama da teklifini yaptı.

Luís'in menajerinin Aziz Yıldırım'la ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı. Efsane başkan Filipe Luís'i takımın başına getirmek isterken, diğer başkan adayı Hakan Safi ise Xabi Alonso'dan randevu talep etti. Safi, İspanyol teknik adamdan olumlu dönüş gelmesi halinde projelerini anlatacak. Ancak Alonso olmazsa rotayı Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner'e çevirecek. İki isim de 15 gün içinde anlaştıkları teknik adamları kamuoyuna açıklayacak.