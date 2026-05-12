CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Filipe Luis ya da Xabi Alonso

Filipe Luis ya da Xabi Alonso

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Filipe Luis’e teklif yaptı. Hakan Safi de Xabi Alonso’dan randevu talep etti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2026 06:50
Filipe Luis ya da Xabi Alonso

Bir yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe başkan adayları diğer yandan da teknik direktörlerini belirlemeye çalışıyor. Seçildiği anda Aykut Kocaman'ı yeniden takımın başına getirmek isteyen Aziz Yıldırım, gelen tepkiler sonrasında bu kararından vazgeçti ve yabancı teknik adama yöneldi. Yıldırım, kurmaylarıyla yaptığı görüşme sonrasında ise Filipe Luís isminde karar kıldı. Brezilyalı teknik adama da teklifini yaptı.

Luís'in menajerinin Aziz Yıldırım'la ilk görüşmeyi yaptığı ortaya çıktı. Efsane başkan Filipe Luís'i takımın başına getirmek isterken, diğer başkan adayı Hakan Safi ise Xabi Alonso'dan randevu talep etti. Safi, İspanyol teknik adamdan olumlu dönüş gelmesi halinde projelerini anlatacak. Ancak Alonso olmazsa rotayı Crystal Palace'tan ayrılacak olan Oliver Glasner'e çevirecek. İki isim de 15 gün içinde anlaştıkları teknik adamları kamuoyuna açıklayacak.

G.Saray o transferi takasla bitirecek!
G.Saray'dan Turan'ın sambacılarına kanca!
DİĞER
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
CHP'li Muhittin Böcek'in rüşvet itirafına TAKVİM ulaştı: 1 milyon euro talimatını Özgür Özel verdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması!
Icardi gerçeği sonradan ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! Aziz Yıldırım'dan transfer açıklaması! 00:59
Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! Salah, F.Bahçe'ye "evet" dedi! 00:59
Diego Carlos'tan veda paylaşımı! Diego Carlos'tan veda paylaşımı! 00:59
Sergen Yalçın için karar çıktı! Sergen Yalçın için karar çıktı! 00:59
Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a tepki! 00:59
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması 00:59
Daha Eski
Bodrum FK avantajı kaptı! Bodrum FK avantajı kaptı! 00:59
G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu G.Saray'da Tzolis harekatı! Transferi böyle duyuruldu 00:59
F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak F.Bahçe'de büyük değişim! 10 ayrılık birden olacak 00:59
G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! G.Saraylı yıldıza Shakhtar Donetsk kancası! 00:59
G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." G.Saray'dan 2 golcü bombası! "Osimhen'in yanına..." 00:59
Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! Dursun Özbek'ten şampiyonluk primi! 00:59