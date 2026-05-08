Seçim bilmecesi

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, olağanüstü genel kurula gideceklerini duyurmuş ve seçimin 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı. TFF ise; Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak olan hazırlık maçının Chobani Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçimin erkene çekilmesi gerektiğini söyledi. Keza TFF, maçın başka stadyuma almak istemiyor. Hal böyle olunca da iki başkan adayı hazırlıkların yetişmeyeceğini öngörerek tarihin 1 hafta öne çekilmesini istiyor. İki adayın bu çağrısının ardından gözler mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetimine çevrildi.

ERKENE ÇEKILSIN

Başkan adayı Hakan Safi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVIM BOZULMASIN

Aziz Yıldırım, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur" açıklamasını yapmıştı.