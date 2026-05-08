CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Seçim bilmecesi

Seçim bilmecesi

Başkan Sadettin Saran, kongre tarihini 6-7 Haziran olarak açıkladı. 1 Haziran’daki milli maç nedeniyle adaylar Aziz Yıldırım ile Hakan Safi seçim tarihinin erkene çekilmesini istedi. Gözler Saran yönetimine çevrildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Seçim bilmecesi

Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran, olağanüstü genel kurula gideceklerini duyurmuş ve seçimin 6-7 Haziran'da gerçekleştirileceğini açıklamıştı. TFF ise; Türkiye ile Kuzey Makedonya arasında oynanacak olan hazırlık maçının Chobani Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Bu açıklamanın ardından başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi, seçimin erkene çekilmesi gerektiğini söyledi. Keza TFF, maçın başka stadyuma almak istemiyor. Hal böyle olunca da iki başkan adayı hazırlıkların yetişmeyeceğini öngörerek tarihin 1 hafta öne çekilmesini istiyor. İki adayın bu çağrısının ardından gözler mevcut başkan Sadettin Saran ve yönetimine çevrildi.

ERKENE ÇEKILSIN

Başkan adayı Hakan Safi, A Spor'a yaptığı açıklamada, "Seçim ileri bir tarihe değil daha erkene çekilsin. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Takım 25 Haziran'da sezonu açıyor. Gelip hızlı bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gidecek takımı kurmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

TAKVIM BOZULMASIN

Aziz Yıldırım, "Seçim takviminin bozulmasının bir manası yok. Biz tarihlere uyulmasını istiyoruz. Önümüzde Dünya Kupası var, transfere dair önemli çalışmalarımız var. Fenerbahçe'nin menfaati için seçim tarihinde yapılmalı. Net görüşümüz budur" açıklamasını yapmıştı.

Aslan'dan Sambacı yıldıza kanca! 30 milyon Euro...
Fenerbahçe'de rota Mohamed Salah!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | İran 3 ABD gemisini ve BAE'deki üsleri vurdu! ABD'den misilleme geldi | Trump'tan "aşk dokunuşu" açıklaması
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Pavlidis harekatı! Başkan adayları...
Orta saha bombası! Buruk o ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! 00:40
Valverde’den kavga iddialarına yanıt! Valverde’den kavga iddialarına yanıt! 00:40
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 00:40
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 00:40
Daha Eski
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... 00:40
Mourinho'nun gözü Augusto'da! Mourinho'nun gözü Augusto'da! 00:40
G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! 00:40
Dusan Tadic’ten F.Bahçe açıklaması! Dusan Tadic’ten F.Bahçe açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de Diego Carlos gelişmesi! F.Bahçe'de Diego Carlos gelişmesi! 00:40