Mimovic yuvaya dönüyor

Geçen sezonun devre arasında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euroya transfer edilen Ognjen Mimovic, sezon başında Güney Kıbrıs Rum ekibi Pafos'a kiralandı. 24 maçta sadece 1 asist yapan Sırp oyuncunun bonservisini almayacağını Pafos, sarı-lacivertli kulübe iletti. Ardından ise eski kulübü Kızılyıldız, Mimovic'i kiralamak için Fenerbahçe'ye teklif gönderdi.