Leao 60 milyon euro

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Fenerbahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri olduğu iddia edilen Rafael Leao'yu satış listesine koyan Milan, oyuncunun bonservis bedelini ise 60 milyon euro olarak belirledi. Portekizli yıldıza Manchester United, PSG ve Chelsea gibi takımların da aralarında olduğu birçok teklif geldi.