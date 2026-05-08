Lauriente son anda olmadı

08 Mayıs 2026 06:50
İtalyan medyasından "tuttomercato" Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fransız sol açık Armand Lauriente için Sassuolo'yla 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığını ancak transferin son günde gerçekleşmediğini duyurdu. Haberde; Lauriente transferinin yaz aylarında gerçekleşme ihtimalinin ise yüksek olduğuna vurgu yapıldı.