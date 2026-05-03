Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçelı taraftarlar, takımlarının şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle maça ilgi göstermedi. Mücadele, 18 yaş altı taraftarlara ücretsiz olmasına rağmen, statta büyük boşluklar göze çarptı. Sarı-lacivertli taraftarların bir bölümü zaman zaman takımı protesto etse de çoğunluk futbolculara destek verdi.
Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
