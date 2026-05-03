Hedefimiz belli

Zeki Murat Göle: “Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. İyi maç çıkardılar. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz”
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör Domenico Tedesco'yla yolların ayrılmasının ardından takımın başında dünkü Başakşehir mücadelesinde yardımcı antrenör Zeki Murat Göle vardı. 46 yaşındaki teknik adam, alınan 3-1'lik galibiyetin ardından duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. İyi bir maç çıkardılar ve iyi bir sonuç aldık. Şampiyonlar Ligi hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Milan Skriniar ve Marco Asensio kulübede takıma destek için varlardı. Çok sıkıntı olmadığı sürece oyuna almayacaktık. Milan Skriniar'ın durumu daha farklı. Marco Asensio 5-10 dakika oynayabilecek seviyelerde ama yine bir risk vardı" dedi. Zeki Murat Göle, 3 farklı sezonda dün dördüncü kez Fenerbahçe'nin başında yer aldı.