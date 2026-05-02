2J harekatı

Fenerbahçe'de golcü adayları netleşmeye başladı. Yeni yönetim haziran ayında belirlenecek olsa da sarı-lacivertlilerin mevcut yönetimi, Dünya Kupası'nı da düşünerek Avrupa'daki önemli isimlerle görüşmeler yapıyor. Görüşülen futbolcular arasında Bayern Münih'ten Nicolas Jackson ile Juventus'tan Jonathan David var. Başkan Sadettin Saran ve ekibinin iki golcüyle de temas kurduğu ve şartlarını sorduğu ortaya çıktı.

İKİ İSİM DE DOĞRULANDI

İtalyan basını özellikle Jonathan David için Fenerbahçe'nin istekli olduğunu yazdı. Tuttomercato'da yer alan haberde; sarı-lacivertlilerin, Jonathan David'i Juventus'tan ayırmaya çalıştığı vurgulandı ve bu transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunun altı çizildi. Alman medyasından Bild de Fenerbahçe'nin bu sezon Bayern Münih'te istenilen performansı sergileyemeyen Nicolas Jackson'la ilgilendiğini doğruladı.