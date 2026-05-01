Yıldırım harekat

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle gözler tamamen adaylara çevrilmiş durumda. Mevcut Başkan Sadettin Saran, 6-7 Haziran'da seçimin yapılacağını açıklarken hemen 3 isim adaylığını açıkladı. Mehmet Ali Aydınlar, Hakan Safi ve Barış Göktürk, seçimlerde aday olacağını resmen duyurdu. Başkan Saran henüz bu konuda net bir adım atmazken, adaylığını koyması beklenmiyor. Bu gelişmeler üzerine gözler kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım'a çevrilmiş durumda. Sarı-lacivertlilere uzun yıllar başarıyla hizmet eden Aziz Yıldırım, ilk aşamada aday olmayı düşünmüyordu. Ancak mevcut başkan adaylarının durumuna baktıktan sonra seçimlere girme ihtimali ortaya çıktı. Bu konuda henüz kesin kararını vermeyen Yıldırım, savunma sanayi konusundaki özel işlerini hallettikten sonra başkan adaylığını konusundaki kesin kararını bir basın toplantısı ile açıklayacak. Yıldırım aday olsa da olmasa da gerekçelerini kamuoyu ile paylaşacak.