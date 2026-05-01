Salah bombası

F.Bahçe'de seçim kararı alınmasına karşın Başkan Sadettin Saran kalan haftalarda takıma maksimum katkıyı vermeye çalışacak. 6-7 Haziran'da sarı-lacivertliler sandığa gitmeye hazırlanırken Başkan Saran ve yönetim kurulu üyeleri önemli isimlerle temaslarını sıklaştırıyor. Bu isimlerin başında ise sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Mohamed Salah bulunuyor. F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, bir süredir temas halinde bulunduğu Mısırlı futbolcu ile önemli bir mesafe kat etti.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Liverpool ile karşılıklı olarak anlaştığı için Mısırlı golcüye bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Bu durum Salah'ın elini oldukça güçlendiriyor. MLS ve Suudi Arabistan'dan da yüksek teklifler alan Salah'ın ilk tercihi kariyerine Avrupa'da devam etmek. Bu nedenle rakiplerine göre öne geçen F.Bahçe, senelik 20 milyon euro talep eden 33 yaşındaki Mısırlı dünya yıldızına istediği ücreti ödeyecek. Ancak Saran yönetimi seçim nedeniyle Salah ile söz kesip, topu yeni yönetime bırakmak istiyor.