Salah bombası

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe

Başkan Sadettin Saran, seçim kararı almasına rağmen transferde hız kesmiyor. Liverpool’dan ayrılacak olan Mohamed Salah ile ön görüşmede bulunan sarı-lacivertliler önemli bir ilerleme kaydetti. Anlaşma sağlanırsa Mısırlı yıldız göreve gelecek yeni yönetimin önüne sunulacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2026 06:50
F.Bahçe'de seçim kararı alınmasına karşın Başkan Sadettin Saran kalan haftalarda takıma maksimum katkıyı vermeye çalışacak. 6-7 Haziran'da sarı-lacivertliler sandığa gitmeye hazırlanırken Başkan Saran ve yönetim kurulu üyeleri önemli isimlerle temaslarını sıklaştırıyor. Bu isimlerin başında ise sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacağını açıklayan Mohamed Salah bulunuyor. F.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, bir süredir temas halinde bulunduğu Mısırlı futbolcu ile önemli bir mesafe kat etti.

YILLIK 20 MİLYON EURO

Liverpool ile karşılıklı olarak anlaştığı için Mısırlı golcüye bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Bu durum Salah'ın elini oldukça güçlendiriyor. MLS ve Suudi Arabistan'dan da yüksek teklifler alan Salah'ın ilk tercihi kariyerine Avrupa'da devam etmek. Bu nedenle rakiplerine göre öne geçen F.Bahçe, senelik 20 milyon euro talep eden 33 yaşındaki Mısırlı dünya yıldızına istediği ücreti ödeyecek. Ancak Saran yönetimi seçim nedeniyle Salah ile söz kesip, topu yeni yönetime bırakmak istiyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
