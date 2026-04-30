Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Nene'ye Dortmund teklifi

Sarı-lacivertli takımda seçim gündemi yaşanırken, sürpriz bir gelişme de dikkat çekti. Alman kulübü Borussia Dortmund'un Dorgeles Nene ile ilgilendiği ve transfer teklifi götürmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Sarı-lacivertli takımda seçim gündemi yaşanırken, sürpriz bir gelişme de dikkat çekti. Alman kulübü Borussia Dortmund'un Dorgeles Nene ile ilgilendiği ve transfer teklifi götürmek istediği belirtildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile temas kurulduğu kaydedildi. Bundesliga ekibinin Malili yıldız için ilgi mektubu gönderdiği dile getirildi. Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 25 milyon euroluk bir teklif talep edeceği vurgulandı. Sarı-lacivertliler sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan Nene'yi 18 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe yönetimi, 18 milyon euronun üstündeki teklifler dışında görüşme yapmayacak.

10 GOL, 7 ASİST

Dorgeles Nene bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkarken, 10 gol attı, 7 de asist yaptı. 17 gole doğrudan katkı yapan Nene, sarı-lacivertli takımın Talisca ve Asensio'dan sonra en skorer üçüncü futbolcusu konumunda bulunuyor.

MARSİLYA DA TAKİPTE

Borussia Dortmund'un ilgilendiği Nene'yi Marsilya da takip ediyor. Fransız kulübünün temaslar kuracağı kaydedildi. Nene'yi Bayer Leverkusen de istemişti.

F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
İlkay dünya yıldızını G.Saray'a getiriyor!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
CANLI | İsrail'den S"umud"a saldırı: Müdahale edilen gemi sayısı 22'ye çıktı | Türkiye'den tepki
G.Saray'a Leao müjdesi! Kulübüyle yaşadığı sorunlar...
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... 00:25
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! 00:25
Turun kilidi Londra'da çözülecek! Turun kilidi Londra'da çözülecek! 00:25
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 00:25
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 00:25
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 00:25
Daha Eski
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 00:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 00:25
Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... 00:25
F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... 00:25
F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... 00:25
Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! 00:25