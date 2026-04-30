Nene’ye Dortmund teklifi

Sarı-lacivertli takımda seçim gündemi yaşanırken, sürpriz bir gelişme de dikkat çekti. Alman kulübü Borussia Dortmund'un Dorgeles Nene ile ilgilendiği ve transfer teklifi götürmek istediği belirtildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe ile temas kurulduğu kaydedildi. Bundesliga ekibinin Malili yıldız için ilgi mektubu gönderdiği dile getirildi. Fenerbahçe'nin Dorgeles Nene için 25 milyon euroluk bir teklif talep edeceği vurgulandı. Sarı-lacivertliler sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'dan Nene'yi 18 milyon euroya transfer etmişti. Fenerbahçe yönetimi, 18 milyon euronun üstündeki teklifler dışında görüşme yapmayacak.

10 GOL, 7 ASİST

Dorgeles Nene bu sezon Süper Lig'de 25 maça çıkarken, 10 gol attı, 7 de asist yaptı. 17 gole doğrudan katkı yapan Nene, sarı-lacivertli takımın Talisca ve Asensio'dan sonra en skorer üçüncü futbolcusu konumunda bulunuyor.

MARSİLYA DA TAKİPTE

Borussia Dortmund'un ilgilendiği Nene'yi Marsilya da takip ediyor. Fransız kulübünün temaslar kuracağı kaydedildi. Nene'yi Bayer Leverkusen de istemişti.