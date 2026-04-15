Guendouzi’ye doğum günü

Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Sarı-lacivertlilerde dünkü antrenman öncesi Matteo Guendouzi'nin doğum günü kutlandı. 27 yaşına giren Matteo Guendouzi, kendisi için hazırlanan yaş günü pastasının mumlarını alkışlar eşliğinde üfledi. Kutlamada teknik ekip ve oyuncular, takım arkadaşlarını tebrik ederken, Fransız yıldız Guendouzi de bu jestten dolayı herkese teşekkür etti.