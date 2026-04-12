Saran’dan şoföre ‘Dikkatli git’ uyarısı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe, Kayserispor ile dün oynadığı maç için stadyuma hareket ederken, başkan Sadettin Saran ile takım otobüsünün şoförü arasında esprili bir diyalog yaşandı. Takım otobüsü otelden ayrılırken sarı-lacivertli oyunculara başarı dileyen başkan Sadettin Saran, otobüs şoförüne esprili şekilde takılarak, "Söyleyin yavaş gitsin. Dikkatli git ha, takım sana emanet" ifadelerini kullandı.