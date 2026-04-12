Fenerbahçe takipte

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen F.Bahçe'nin ligde kalan haftalarda puan kaybına tahammülü bulunmuyor. Kayserispor deplasmanına da bu bilinçle çıkan sarı-lacivertliler sahaya ofansif bir kadro ile çıktı. Baştan sona baskılı bir oyun sergileyen Sarı Kanarya, rahat bir galibiyet alarak zirve yarışını bırakmadı. İlk yarının son anlarında Talisca'nın indirdiği topa ceza alanı dışından gelişine harika vuran N'Golo Kante, perdeyi açan isim oldu.

NENE'DEN HÜCUM PRESİ

İkinci yarıya da hızlı başlayan taraf sarı- lacivertliler oldu. 60'da Archie Brown'ın pasında Talisca ceza alanı yayı üzerinden köşeye temiz bir vuruş yaptı. Bu golden 2 dakika sonra hücum baskısında topu kazanan Nene, topu filelerle buluşturdu. 87'de ise Kerem Aktürkoğlu'nun ortasına iyi yükselen Talisca kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü attı. Bu skorun ardından sarı-lacivertliler maç fazlasıyla lider G.Saray ile arasındaki puan farkını yeniden 1'e indirdi. Bugünkü Kocaeli maçı büyük bir önem taşıyor.

HASRET BİTTİ

Süper Lig'de oynadığı son iki deplasman maçından sadece 1 puan çıkartabilen F.Bahçe, hasretine Kayseri deplasmanında son verdi. Sarılacivertliler, Antalya ile berabere kaldıktan sonra Karagümrük'e yenilmişti.

HAKEM ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz, hakem Ali Yılmaz'ı hedef aldı. İlk yarıda kırmızı kartın verilmediğini belirten Gürbüz, "Verilmeyen ikinci sarı kartlar vardı. Kulüp olarak gerekli müracaatlarımızı yapacağız. Bizi hiç kimse geri çeviremeyecek, bu azmimiz şampiyon oluncaya dek devam edecek" dedi.

14

F.Bahçe bu sezon ligde 14. kez bir maçta en az 3 gol atmayı başardı.

OOSTERWOLDE HAFTAYA CEZALI

Sarı-lacivertli takımın yıldızı Jayden Oosterwolde, dün gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Hızlı gelişen Kayserispor atağını durdurmak isteyen Oosterwolde, gördüğü sarı kartla haftaya takımını yalnız bırakacak. Başarılı futbolcu takımının gelecek hafta Süper Lig'de Rizespor'u konuk edeceği maçta forma giyemeyecek. Sınırdaki diğer 7 isim ise mücadeleyi kartsız tamamladı.

KADRODA İKİ İSİM DEĞİŞTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Beşiktaş maçının ilk 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti. Sakatlığı bulunan Marco Asensio'yu mecburen kadroya alamayan İtalyan çalıştırıcı, Musaba'yı da yedek kulübesinde oturttu. Domenico Tedesco bu isimlerin yerine Kerem Aktürkoğlu ve Sidiki Cherif'i sahaya ilk 11'de sürdü. Sarılacivertliler Kayseri'ye daha ofansif bir kadroyla gitti.

MİLAN SKRİNİAR DEVAM EDEMEDİ

Fenerbahçe kaptanı Milan Skriniar yine fedakarlık yaparak dünkü maça çıktı ama devam edemedi. Geçtiğimiz hafta tam iyileşmeden Beşiktaş derbisinde sahaya çıkan Slovak yıldız, dünkü Kayserispor maçında da ilk 11'de forma giydi. "Takımın bana ihtiyacı var" diyerek sahaya çıkan Skriniar sakatlığı nüksedince riske edilmedi. Tecrübeli stoper ikinci yarıda yerini Çağlar'a bıraktı.

KIRMIZI KART TARTIŞMASI

Karşılaşmanın 32. dakikasında kırmızı kart tartışması gerçekleşti. Kayserisporlu Makarov ile F.Bahçeli Guendouzi arasında tartışma yaşandı. Makarov, kafasıyla Guendouzi'yi itti ve Fransız yıldız yerde kaldı. Hakem sarı kartına başvururken, sarı-lacivertliler uzun süre itiraz etti. Kalesinden çıkan Ederson ve kulübedeki Fred de Makarov'la birlikte sarı kart gördü.

TRİBÜNLER DOLDU

Kayserispor-Fenerbahçe maçında tribünlerin büyük bölümü doldu. İki takımın taraftarları da maça ilgi gösterirken, kendilerine ayrılan yerleri doldurduğu görüldü. Kayserispor yönetimi tarafından 3.838 TL olarak belirlenen deplasman tribünü biletleri tükendi. Sarı-lacivertli yönetimin bilet başına sağladığı indirim sayesinde taraftarlar biletleri 1.500 TL'den aldı.