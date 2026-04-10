Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Asensio derbiye

Asensio derbiye

Beşiktaş karşısında sakatlanan Asensio’nun, Kayserispor ve Çaykur Rize maçlarını kaçıracağı öğrenildi. İspanyol yıldızın 26 Nisan’daki G.Saray derbisinde formasına kavuşması bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Asensio derbiye

Bu sezon F.Bahçe'nin en formda ismi olan Marco Asensio, Beşiktaş derbisinde yaşadığı sakatlığın etkisinden kurtulamıyor. Dizinde meydana gelen şişlik ve ödem yüzünden MR'a giremeyen İspanyol futbolcunun ligdeki iki önemli mücadeleyi kaçıracağı öğrenildi. Yarınki Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek olan İspanyol futbolcunun Çaykur Rize karşısında da oynaması beklenmiyor. Riske edilmeyecek olan Asensio için belirlenen tarih 26 Nisan...

Sarı-lacivertliler, 26 Nisan'da lider G.Saray ile oynayacağı ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik derbiye kadar 30 yaşındaki futbolcusunu hazır etmeyi planlıyor. Bu sezon resmi maçlarda 13 gol atan ve 14 de asisti bulunan Asensio'nun G.Saray derbisine kadar hazır bir hale gelip, formasına kavuşacağı tahmin ediliyor. MR'ın ardından hemen tedavisine başlanacak olan yıldız futbolcu, tamamen hazır bir hale gelmeden riske edilmeyecek.

