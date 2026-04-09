Büyük oynuyor

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunda yakaladığı derbi performansıyla dikkat çekiyor. Domenico Tedesco yönetiminde başarılı bir grafik çizen Kanarya, ezeli rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı 5 maçta 13 puan topladı, hiç mağlup olmadı. Trabzonspor (1-0/3-2) ve Beşiktaş'ı (3-2/1-0) hem içeride hem de dışarıda yenen sarı-lacivertliler, Galatasaray ile de evinde 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, 31. haftada Galatasaray'a deplasmanda konuk olacak. Domenico Tedesco'nun derbi performansı şampiyonluk sezonlarını bile geride kaldı.

EN İYİSİ 1995-96 SEZONU

Sarı-lacivertlıler, 1995-96 sezonu şampiyonluğunda derbilerde 6 maçta 15 puan toplamış, 5 galibiyet ve 1 yenilgi yaşamıştı. 2000-2001 sezonunda zirveye çıkılırken 6 derbide 10 puan elde edilmişti. 2003-04 sezonunda 6 derbide yenilmeden 14 puan gelmişti. 2004-05 sezonunda 6 derbide 3 yenilgiyle 9 puan toplanmıştı. 2006-07 sezonunda 100. yıl zaferinde yine yenilmeden 14 puan toplandı. 2010-11 sezonunda 11 puan gelirken, 2013-14 sezonunda da 9 puan vardı.

TEDESCO'NUN BAŞARISI

Domenico Tedesco, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda derbilerde önemli bir performans gösterdi. İtalyan teknik adam, ligde 5 derbide yenilmeden 13 puan aldı. Tedesco'nun Galatasaray'la bir maçı daha var. Süper Kupa'da finalde Galatasaray'ı 2-0 yenen 40 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

Fenerbahçe bu sezon ligde çıktığı 5 derbide rakip fileleri 9 kez sarstı. Sarı-lacivertliler toplamda ise 7 derbide 12 gol kaydetti.

99 PUANLI SEZONDA TEK YENİLGİ

Sarı-lacivertli kulübün 2023-2024 sezonunda 99 puan toplayarak rekor kırdığı dönemde derbilerde tek yenilgi yaşandı. Aynı zamanda ligin tek yenilgisi olan maç Kadıköy'de Trabzonspor'a karşı 3-2'lik skorla geldi. Fenerbahçe o sezon derbilerde 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle 13 puan topladı.

ARAGONES HİÇ YENİLMEDİ

Süper Lig'de 2008- 09 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran ancak şampiyon olamayan Luis Aragones derbilerde kaybetmedi. Ligde çıktığı 6 derbide Galatasaray (4-1,0-0), Beşiktaş (2-1, 2-1),Trabzonspor (0-0, 2-1) karşısında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alan Aragones 14 puan toplamıştı.

1995-96'DAN BERİ İLK

Fenerbahçe,1995-1996 sezonundan bu yana derbilerde önemli bir ilke imza attı. Domenico Tedesco yönetimindeki Kanarya, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Trabzonspor'u ligde her iki maçta mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu başarıyı en son 1995-96 sezonunda yaşadı.