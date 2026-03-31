Derbide sahadalar

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Bir süredir sakat olan Skriniar ile Semedo bugün takımla çalışmalara başlayacak. İki oyuncunun hafta sonu oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50
BUGÜN TAKIMLA ÇALIŞACAK

Fenerbahçe'ye kaptanı Milan Skriniar'dan ve Nelson Semedo'dan müjdeli haber geldi. Nottingham Forest'la oynanan Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sakatlanan ve yapılan tetkiklerinde adductor kas yırtığı tespit edilen Slovak stoper, uzun süredir takımdan ayrı kalmıştı. Bireysel çalışmalarına milli arada başlayan Milan Skriniar, bugün ise takıma katılacak ve yapılacak ilk antrenmanda takım arkadaşlarıyla birlikte çalışacak.

TEDESCO GÖZLEMLEYECEK

Süper Lig'in 24'üncü haftasındaki Antalyaspor maçında sakatlanan ve diz iç bağlarında kısmi yırtık tespit edilen Nelson Semedo da kaptanı gibi bugün takıma dönüyor. Portekizli oyuncu, takım idmanında yer alacak. Teknik direktör Domenico Tedesco, iki futbolcusunu hafta sonuna kadar gözlemleyecek. Sağlık ekibinden de olumlu rapor gelmesi halinde iki yıldız, pazar akşamı oynanacak olan Beşiktaş derbisinde sahada olacak.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
