Enner Valencia unutmuyor

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 Cumartesi 06:51
Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Enner Valencia, Türkiye'nin Romanya'yı yenip Dünya Kupası play-off finaline kalmasının ardından Arda Güler'li bir paylaşım yaptı. Ekvadorlu oyuncu, kızına Arda Güler'in formasını giydirdi ve bu anı sosyal medyada yayınladı. Fenerbahçe taraftarları bu paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yaptı.