CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Mert'e terapi

Mert'e terapi

Taraftarlar tarafından ıslıklanan ve kız arkadaşına küfürler edilen Mert Müldür için seferberlik ilan edildi. Morali bozulan tecrübeli oyuncuyla teknik direktör Tedesco özel görüşme yapacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Mert'e terapi

Samsun maçında yenilen ikinci golde hatası olan Mert Müldür, taraftarların gazabına uğradı. Yıldız oyuncunun top ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Mert oyundan çıkarken yuhalandı. Milli futbolcunun tribünde bulunan nişanlısına da ağır hakaretler ve küfürler edildi. Nişanlısı ağlayarak stadı terk etti. Bunu öğrenen Mert de maç sonu direkt stattan ayrıldı ve soyunma odasındaki takım sevincine katılmadı.

KAYBETMEK İSTEMİYOR

Mert'in düşen morali sonrasında ise yönetim ve teknik heyet harekete geçti. Şampiyonluk yolunda hiçbir oyuncusunu böyle bir sebepten dolayı kaybetmek istemeyen Tedesco, Mert Müldür'le özel bir görüşme yapacak. Oyuncusunu rehabilitasyona alacak olan İtalyan çalıştırıcının psikolog eşliğinde Mert'le görüşeceği belirtildi. Mert de yaşananların ardından gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Yönetim, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün nişanlısına edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Mert'in nişanlısı önce locaya alındı ardından stadı terk etti.Kamera kayıtları incelenmeye başlandı; tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edilecek veya kendilerine bilet satılmayacak.

Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler?
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşı 11'inci gününde | Trump savaş bitiyor dedi | Tahran füzeleri gönderdi
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini!
Tedesco'ya şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? Tedesco'nun memnun olmadığı futbolcular kimler? 00:23
Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! Kayseri'de Onuachu 'Fırtına'sı! 00:20
Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... Fatih Tekke: 3-0'dan sonra... 00:20
Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! Yapay zekadan şaşırtan G.Saray tahmini! 00:20
G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! G.Saray'ın Liverpool talebi kabul edilmedi! 00:20
Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! Arne Slot'tan RAMS Park itirafı! 00:20
Daha Eski
Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon Trabzonspor penaltı kazandı! İşte o pozisyon 00:20
Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon Kayserispor 10 kişi kaldı! İşte o pozisyon 00:20
Alanya'da gol sesi çıkmadı! Alanya'da gol sesi çıkmadı! 00:20
Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! Liverpool'un İstanbul kafilesinde 5 futbolcu yok! 00:20
Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i Buruk planını yaptı! İşte Liverpool maçı 11'i 00:20
Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! Buruk'tan UEFA'nın kararına tepki! 00:20