Hücumcu Kanarya

Şampiyonluk yarışına odaklanan Fenerbahçe, Samsunspor maçı öncesi hücumdaki rakamlarıyla öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, istatistiklerde birçok alanda ilk sırada geliyor.

17

Süper Lig'de 24 hafta sonunda 54 golle en skorer ikinci takım olan Kanarya, birçok istatistikte zirvede yer aldı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla şutu direkten dönen takım 17 şutla Fenerbahçe oldu.

421

Aynı zamanda Süper Lig'de bu sezon en fazla şut (421) ve en fazla isabetli (151) şut çeken takım da Fenerbahçe oldu.

6

Kanarya'nın bu sezon bir maçta en az şut çektiği maç ise ligin ilk yarısındaki Samsunspor mücadelesi oldu. 5 Ekim 2025'teki maç 0-0 biterken sarı-lacivertliler 6 şut çekebildi.

14

Öte yandan geçen hafta Antalyaspor maçında da hücumda önemli bir rakam ortaya çıktı. Kanarya bu sezon en fazla korner kullandığı maçı Antalyaspor'a karşı oynadı ve toplamda 14 korner kullandı.

45

Sarı-lacivertliler ayrıca rakip ceza sahasında topla en fazla buluştuğu dış saha karşılaşmasını da yaşadı. (45)

20 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, Süper Lig'de forma giydiği 20 maçta 20 gollük katkı yaptı. 11 gol atıp, 9 asist yapan İspanyol yıldız, kariyerinin en iyi lig performansını ortaya koydu. Ligde son 5 maçta 3 gol, 3 asist yapan Asensio 6 karşılaşmalık bir seri hiç yakalayamadı.

MAÇ BAŞINA 2.3 GOL

Sarı-lacivertliler bu sezon Süper Lig'de maç başına 2.3'lük gol ortalaması tutturdu. Ayrıca şutlarda da maç başına 12.7'lik bir ortalama elde edildi. İsabetli şutta maç başına 6.2 ortalamasını yakalayan Kanarya, maçına başına 6.7 de korner atışı kullanıyor.

ASENSIO-TALISCA FARKI

Hücumda bu sezon Fenerbahçe'nin yıldızları Marco Asensio ve Anderson Talisca oldu. Asensio ligde 11 gol atarken, Talisca da 13 kez rakip fileleri sarstı. Ligde gelen 54 golün 24'ünü Asensio-Talisca ikilisi kaydetti. Kanarya'da bu sezon 24 haftada 17 farklı futbolcu gol katkısı sundu.