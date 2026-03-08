Fenerbahçe Kadıköy'de hata yapmak istemiyor! İşte Domenico Tedesco'nun Samsunspor maçı muhtemel 11'i

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Fenerbahçe bu akşam Samsunspor'u ağırlayacak. Kadıköy'de oynanacak kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak. Süper Lig'de şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan ve son 2 haftada 4 puan yitiren sarı-lacivertliler, Samsunspor önünde kazanarak yeni bir seri başlatmak istiyor. Benzer şekilde Samsunspor da ligde 4 haftadır kazanamıyor.

5 EKSİK VAR

Kritik maç öncesi Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Talisca, Skriniar, Semedo, Edson Alvarez, Çağlar Söyüncü forma giyemeyecek. Samsunspor'da da sakatlıkları geçen Coulibaly, Zeki, Emre Kılınç ve Sousa'nın oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Sakatlıkları devam eden Assoumou ve Bedirhan Çetin ise kadroda yok. Derbi haftasında kesinlikle puan kaybı istemeyn sarı-lacivertlilerde tüm takım 3 puana istiyor, lig yarışında yeni bir sayfa açmayı amaçlıyor.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Samsunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla bitti.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-lacivertlilerde Samsunspor mücadele öncesi Kerem Aktürkoğlu, Musaba, Brown, Mert Müldür, Semedo ve Ederson, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Semedo sakatlığı nedeniyle bu akşam olmayacak. Diğer futbolcular ise sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Karagümrük'e maçını kaçıracak.

TEDESCO SAHADA OLACAK

Antalya ve Gaziantep deplasmanlarında ağır gribal enfeksiyon nedeniyle saha kenarında olamayan Domenico Tedesco geri dönüyor. Son iki gündür antrenmanlara çıkan İtalyan hocanın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Tedesco'nun bu akşamki Samsunspor maçında yedek kulübesinde olacağı bildirildi.

SON GALİBİYET 2012'DE

Samsunspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, son iç saha galibiyetini 21 Mart 2012'de Türkiye Kupası'ndaki maçta 3-0'la aldı. Ligde ise son iç saha galibiyeti 27 Ağustos 2005'te 5-2'lik skorla geldi. Fenerbahçe, Samsunspor'la Kadıköy'de oynadığı son 3 lig maçında berabere kaldı

OOSTERWOLDE'NİN DALYA HEYECANI

Jayden Oosterwolde, bu akşamki Samsunspor maçında oynaması durumunda sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkacak. Fenerbahçe'ye 2022-2023 sezonunun devre arasında transfer olan Oosterwolde, toplamda 99 maçta forma giydi. 24 yaşındaki Hollandalı yıldız, geride kalan 99 maçta 3 kez gol sevinci yaşadı.

4

Samsunspor ile oynadığı son 4 Süper Lig maçından beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'nin, üst üste beş karşılaşmada yenişemediği son rakibi Galatasaray (Ekim 2017-Eylül 2019).

KADIKÖY'DE FENER ÜSTÜN

Kanarya, Samsunspor ile sahasındaki 32 maçta yalnızca 2 kez mağlup oldu ve ciddi üstünlük kurdu. Rakibini sahasında 22 kez yenen sarı-lacivertliler, 8 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe, sahasındaki karşılaşmalarda rakip fileleri 61 kez havalandırırken kalesinde toplamda 19 gol gördü

66. MÜCADELE

Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün 66. kez karşılaşacak. 65 karşılaşmada sarı- lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar 12 galibiyet alırken 18 maç eşitlikle sonuçlandı. Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya geldi. sarı-lacivertli ekip 2-0 kazandı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: EDERSON, MERT, YİĞİT EFE, GUENDOUZI, OOSTERWOLDE, BROWN, İSMAİL, KANTE, ASENSIO, KEREM, CHERIF

SAMSUNSPOR: OKAN, MENDES, SATKA, VAN DRONGELEN, TOMASSON, MAKOUMBOU, CELİL, NTCHAM, HOLSE, ELAYIS, NDIAYE