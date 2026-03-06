Zirve Kerem'in

Comparisonator Yapay Zeka ortalama puanlarına göre Süper Lig'de şubat ayında en iyi performans gösteren kanat oyuncusu Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu oldu. 369 puanla zirvede yer alan Kerem'i Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz 270 puanla takip etti. Listenin üçüncü sırasında ise 245 puanla Antalyaspor'dan Ballet yer aldı.