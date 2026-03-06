Liderlik planı

Süper Lig'de oynadığı son iki maçtan da beraberlikle ayrılarak taraftarlarını üzen ve zirveyle puanları eşitleme fırsatını kaçıran Fenerbahçe'nin ayağına liderlik için yeni bir fırsat daha geldi. Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla geçen ve adını çeyrek finale yazdırarak moral bulan sarı-lacivertliler, Ramazan Bayramı'na kadar olan kritik süreçte 3 kritik maça çıkacak. Kanarya, 10 gün içinde Samsunspor, Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK'yla karşılaşacak.

MAÇ FAZLASIYLA ZİRVEYE

Lider Galatasaray ise aynı dönemde Beşiktaş ve Başakşehir'le oynayacak. Sarı-kırmızılıların Göztepe maçı ise Liverpool mücadelesinden dolayı ertelendi. Yani Galatasaray, Ramazan Bayramı'na 1 maçı eksik girecek. Eğer Fenerbahçe, 10 gün içindeki bu üç maçı kazanır, Galatasaray da Beşiktaş veya Başakşehir'den birine takılırsa sarı-lacivertliler, 27'nci haftayı lider kapatacak. Teknik heyet ve futbolcular, zirve için kenetlendi ve liderlik için yemin etti.