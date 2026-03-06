Kadıköy’ün Cherif'i

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önce Cenk Tosun ardından Jhon Duran ve en son olarak da Youssef En Nesyri'yle yollarını ayırdı. Kadrodaki üç santrforla da vedalaşan sarılacivertliler, sadece Angers'ten 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yönetim, bu hamle sonrasında ağır eleştirilere maruz kaldı. Gineli oyuncu için 'Fenerbahçe'nin futbolcusu değil' yorumları yapıldı. Özellikle ilk oynadığı karşılaşmaların ardından 19 yaşındaki futbolcu ağır sözlerle eleştirildi. Ancak takıma ve ülkeye alışmaya başlayan Sidiki Cherif, süre aldığı son 3 maçta üç gol katkısı sağladı. Önce Nottingham Forest'la oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Ardından Süper Lig'deki Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında ağları sarstı. 3 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Cherif, taraftarların gönlünü kazandı. 'Fenerbahçe'nin santrforu yok' söylemlerine adeta 'Ben varım' diyerek yanıt verdi.

SEZON SONU TAPUSU ALINACAK

Fenerbahçe, 4 milyon euro bedelle kiraladığı Sidiki Cherif'in sezon sonunda 18 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak. İlk 11 çıktığı ilk maçtan sonra bu zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Ayrıca sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi var. Bunların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Angres'e ekstra ödeme yapacak.

HAYDİ F.BAHÇE

Sidiki Cherif, Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gineli oyuncu, bu paylaşımının altında; "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu paylaşıma birçok olumlu yorum yaptı.