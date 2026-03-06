CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kadıköy’ün Cherif'i

Kadıköy’ün Cherif'i

Sidiki Cherif, son üç resmi maçta attığı goller ve yaptığı asistle taraftarın gözüne girdi. ‘Fenerbahçe’nin santrforu yok’ sözlerine performansıyla ‘ben varım’ yanıtını verdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Kadıköy’ün Cherif'i

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde önce Cenk Tosun ardından Jhon Duran ve en son olarak da Youssef En Nesyri'yle yollarını ayırdı. Kadrodaki üç santrforla da vedalaşan sarılacivertliler, sadece Angers'ten 19 yaşındaki golcü Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Yönetim, bu hamle sonrasında ağır eleştirilere maruz kaldı. Gineli oyuncu için 'Fenerbahçe'nin futbolcusu değil' yorumları yapıldı. Özellikle ilk oynadığı karşılaşmaların ardından 19 yaşındaki futbolcu ağır sözlerle eleştirildi. Ancak takıma ve ülkeye alışmaya başlayan Sidiki Cherif, süre aldığı son 3 maçta üç gol katkısı sağladı. Önce Nottingham Forest'la oynanan rövanş maçında Kerem Aktürkoğlu'na asist yaptı. Ardından Süper Lig'deki Antalyaspor ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçlarında ağları sarstı. 3 maçta, 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koyan Cherif, taraftarların gönlünü kazandı. 'Fenerbahçe'nin santrforu yok' söylemlerine adeta 'Ben varım' diyerek yanıt verdi.

SEZON SONU TAPUSU ALINACAK

Fenerbahçe, 4 milyon euro bedelle kiraladığı Sidiki Cherif'in sezon sonunda 18 milyon euro ödeyerek bonservisini alacak. İlk 11 çıktığı ilk maçtan sonra bu zorunlu satın alma maddesi devreye girdi. Ayrıca sözleşmede 3 milyon euro da bonus maddesi var. Bunların gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe, Angres'e ekstra ödeme yapacak.

HAYDİ F.BAHÇE

Sidiki Cherif, Gaziantep FK galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Gineli oyuncu, bu paylaşımının altında; "Bir sonraki turda yerimizi aldık. Haydi Fenerbahçe" notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar da bu paylaşıma birçok olumlu yorum yaptı.

İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri!
Derbi öncesi prim dopingi! Yönetim kesenin ağzını açtı
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Siyonist oyun bozuldu: Hatay’daki füze için Mossad iddiası
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte Tedesco'nun son durumu!
Premier Lig'in yıldızı F.Bahçe'nin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! Özbek'ten Beşiktaş derbisi öncesi 4. şampiyonluk sözü! 00:34
İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! İşte 4 büyüklerin kupada muhtemel rakipleri! 00:23
Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! Samsunspor Antalya'da çeyrek final biletini aldı! 00:23
Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! Gençlerbirliği en iyi 3. olarak çeyrek finale turladı! 00:23
Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti Tümosan Konyaspor çeyrek finalde! İşte maçın özeti 00:23
Daha Eski
Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! Sipay Bodrum FK ile Alagöz Holding Iğdır FK kupaya veda etti! 00:23
F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! F.Bahçe Beko evinde Monaco'yu farklı devirdi! 00:22
Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! Osimhen'e sürpriz transfer önerisi! 00:22
İşte Tedesco'nun son durumu! İşte Tedesco'nun son durumu! 00:22
Derbinin hakemi belli oldu! Derbinin hakemi belli oldu! 00:22
G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... G.Saray'ı heyecanlandıran haber! Fofana... 00:22