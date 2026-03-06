Gent’teki performansını geçti

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında gol atan Archie Brown, aralık ayından sonra ilk kez bir resmi karşılaşmada ağları sarsarken, Fenerbahçe forması altında da 4'üncü sayısını kaydetti. Fenerbahçe'yle 28 maçta çıkan ve 4 gol kaydeden İngiliz sol bek, Gent'teki performansını da geride bıraktı. Archie, Belçika ekibiyle 87 maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2026 Cuma 06:50
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Gaziantep FK maçında gol atan Archie Brown, aralık ayından sonra ilk kez bir resmi karşılaşmada ağları sarsarken, Fenerbahçe forması altında da 4'üncü sayısını kaydetti. Fenerbahçe'yle 28 maçta çıkan ve 4 gol kaydeden İngiliz sol bek, Gent'teki performansını da geride bıraktı. Archie, Belçika ekibiyle 87 maçta 3 kez gol sevinci yaşamıştı.